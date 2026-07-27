Alcalde de Catacamas anuncia compra de dos ambulancias tras denunciar retiro de servicios de emergencia

Tegucigalpa – El alcalde de Catacamas, José Miguel Tejeda, anunció que la municipalidad adquirirá dos ambulancias con fondos recaudados a través de una amnistía tributaria, luego de denunciar que el municipio quedó sin unidades de emergencia, sin servicio del 911 y sin presencia operativa de Copeco.

El edil aseguró que la decisión surge ante la falta de respuesta de las instituciones estatales y la necesidad de garantizar atención médica oportuna a la población del municipio más grande de Honduras.

«Nos movieron las ambulancias que teníamos. No tenemos servicio 911 ni servicio de Copeco en Catacamas. Es ilógico que el municipio más grande del departamento de Olancho y de todo el país no tenga servicio de ambulancias», expresó Tejeda.

El alcalde explicó que la corporación municipal aprobó una moción para destinar los recursos obtenidos mediante la amnistía al proceso de compra de dos ambulancias que pasarán a formar parte del inventario de la alcaldía.

Indicó que las unidades contarán con conductor, paramédico y mantenimiento permanente financiado por el gobierno local.

Tejeda informó que la amnistía ya ha generado una recaudación superior a los tres millones de lempiras, lo que permitirá avanzar con el proceso administrativo para concretar la adquisición de las ambulancias en los próximos días.

«Prácticamente es el pueblo quien está comprando estas ambulancias con el pago de sus impuestos. Esperamos muy pronto hacer el lanzamiento oficial de las dos unidades», manifestó.

El edil señaló que actualmente el traslado de un paciente desde Catacamas hacia Tegucigalpa puede costar entre 10 mil y 13 mil lempiras, una cantidad que muchas familias no pueden asumir en situaciones de emergencia.

En ese sentido, aseguró que el servicio municipal será completamente gratuito para la población. «La gente no tendrá que pagar absolutamente nada, ni siquiera el oxígeno. La alcaldía cubrirá el combustible, el personal y todos los costos de operación», afirmó.

Indicó que hace aproximadamente dos meses el municipio dejó de contar con los servicios de emergencia estatales y lamentó que esta situación obligue a los ciudadanos a buscar apoyo directamente en la alcaldía durante emergencias médicas.

«La gente me llama a la una o dos de la mañana llorando porque necesita trasladar a un hijo, a un padre o a un familiar. Eso no puede estar pasando en pleno siglo XXI», concluyó. IR