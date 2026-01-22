Alcalde de Camasca suma 34 votos y confirma triunfo en recuento jurisdiccional

Tegucigalpa – El alcalde electo del municipio de Camasca (Intibucá) Ignacio Bautista sumó 34 marcas a su favor en el recuento jurisdiccional del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

Inicialmente, el número de votos que le daban la ventaja electoral era de apenas 3 votos, ya que tenía 1,492 marcas sobre la 1,489 que registraba José Mario Lemus, del Partido Nacional.

Bautista, del partido Libertad y Refundación (Libre) confirma de esta forma su tercer periodo consecutivo al frente de corporación municipal y asegura que el TJE ha realizado un recuento con transparencia.

“Estamos agradecidos con el pueblo y lo mejor es que se respete la voluntad del pueblo”, afirmó.

Mientras en la alcaldía de Camasca se ratifica al alcalde declarado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), en Talanga el recuento jurisdicción del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), declaró ganador al ciudadano Roosevelt Avilés, y dejó a Rudy Banegas, quien ya había sido acreditado como ganador, como regidor. VC