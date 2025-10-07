Alcalde de Alianza señala que requiere de fuerte inversión para mitigar impacto de inundaciones en El Cubulero

Tegucigalpa – El alcalde de Alianza, Faustino Manzanares, señaló este martes que se requiere una fuerte inversión de al menos 50 millones de lempiras para apaciguar el impacto de las inundaciones y desbordamiento del río Goascorán en el sector de El Cubulero y la costa de los Amates.

Recordó que la Cooperación Suiza realizó un estudio del diseño de obras que mitigaran las inundaciones en El Cubulero y la costa de los Amates.

“Se necesita una fuerte inversión, el estudio determinaba 50 millones de lempiras que amortiguaba un poco la situación en el río Goascorán”, manifestó el edil de Alianza.

Sin embargo, indicó que el estudio de la Cooperación Suiza no fue tomado en cuenta por parte de los técnicos del gobierno cuando hicieron obras de bordos y el vado inundable, revelando que fue una inversión de 53 millones de lempiras.

Manzanares expresó que ha monitoreado los pronósticos de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) y anhela que las lluvias no sean tan severas para que no se inunden el sector de El Cubulero y las costas de los Amates.

Reveló que de los diputados del departamento de Valle, con el único que ha mantenido comunicación es Alfredo Saavedra que buscan gestionar para ver de qué manera puede llevar raciones de alimentos a las familias perjudicadas. AG