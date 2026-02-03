Alcalde Contreras se reúne con representante residente del PNUD

Tegucigalpa – El alcalde de la ciudad de San Pedro Sula, Roberto Contreras, se reunió hoy con el representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Alessandro Fracassetti.

El edil manifestó que la reunión fue muy satisfactoria y que espera poder trabajar en un futuro cercano con el PNUD. El año pasado, añadió, desarrollaron un proyecto de apoyo a mujeres emprendedoras, entre otros esfuerzos conjuntos.

Por su parte, el representante residente del PNUD, Alessandro Fracassetti, dijo que “durante el encuentro con el alcalde Roberto Contreras, conocí las prioridades estratégicas de su segundo mandato e intercambiamos perspectivas para avanzar en iniciativas que impulsen el desarrollo sostenible y la gestión municipal”.

Entre las principales acciones apoyadas por el PNUD en la ciudad se destacan: el acompañamiento a la municipalidad en la construcción del Primer Plan Local Integral de Juventudes, Paz y Seguridad. Este fue un esfuerzo pionero en América Latina, orientado a mejorar la convivencia y la seguridad desde un enfoque preventivo, así como involucrar a la juventud en la toma de decisiones y en el desarrollo territorial. Esta iniciativa se desarrolló en el marco del proyecto SALIENT.

En el área de migración y movilidad humana, el PNUD ha colaborado con la Unidad Municipal de Atención al Migrante Retornado y con la Oficina Municipal de la Mujer. San Pedro Sula ha sido un socio clave en la implementación de acciones de formación dirigidas a funcionarios municipales y en la identificación de beneficiarios para brindar apoyo a personas migrantes retornadas.

En materia de resiliencia y gestión de riesgos, se implementó un Sistema de Índices de Riesgos Multidimensionales de clima, violencia y migración con enfoque de género, con el fin de identificar hogares vulnerables liderados por mujeres en la Rivera Hernández. A partir de estos datos, se fortaleció la resiliencia económica mediante procesos de formación, capital semilla e infraestructura segura.

El PNUD es el principal organismo de las Naciones Unidas dedicado a poner fin a la injusticia de la pobreza, la desigualdad y el cambio climático. Cuenta con una extensa red de expertos y aliados en 170 países, ayuda a las naciones a construir soluciones integradas y duraderas para las personas y el planeta. (RO)