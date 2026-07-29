Alcalde Contreras plantea intervención integral en los bordos tras tragedia por incendio

Tegucigalpa- Tras el incendio que dejó seis integrantes de una familia muertos en el bordo de la colonia Esquipulas 2, el alcalde Roberto Contreras expuso la compleja situación que enfrentan miles de personas que habitan en zonas de alta vulnerabilidad y señaló que la problemática requiere una respuesta conjunta entre el Gobierno central y las autoridades locales.

Contreras manifestó que el tema de los bordos no depende únicamente de una decisión política municipal, sino de una voluntad integral para atender las causas que han provocado el crecimiento de estos asentamientos, entre ellas la migración de familias del área rural hacia las grandes ciudades.

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«El problema más grande que tenemos es el desplazamiento de las familias del sector rural hacia el sector urbano, causando una ruralización de la ciudad. Esto expone la vida de las personas a incendios e inundaciones», explicó el edil.

Según el alcalde, la falta de oportunidades en el campo, la ausencia de programas de desarrollo agrícola, sistemas de riego y políticas agropecuarias han obligado a muchas familias a trasladarse hacia ciudades como San Pedro Sula y Tegucigalpa en busca de mejores condiciones de vida.

Agregó que la presencia de viviendas construidas con materiales altamente inflamables, como láminas de zinc, cartón y plástico, incrementa los riesgos para las familias que viven en los bordos, especialmente durante la temporada de incendios o inundaciones.

El edil de la ciudad industrial, también denunció que existe una problemática relacionada con personas que se han apropiado de terrenos en las franjas de protección de los ríos y posteriormente alquilan pequeñas viviendas improvisadas a familias en condición vulnerable.

«Tenemos censos donde hemos encontrado que, de 50 casas que necesitamos movilizar en un bordo, 45 pertenecen al mismo dueño. Son personas que han invadido los bordos y ahora tienen un modo de vida explotando a familias que no tienen una vivienda digna», señaló.

El alcalde indicó que estas situaciones dificultan los procesos de reubicación y planificación urbana, debido a que muchas de las personas que habitan estos sectores no son propietarias de los espacios donde residen, sino arrendatarias de estructuras precarias.

Asimismo, destacó que la recuperación de estas zonas permitiría mejorar la planificación de la ciudad y reducir problemas como el congestionamiento vial, ya que algunos sectores ocupados actualmente por viviendas podrían ser utilizados para proyectos de infraestructura.

Las cifras sobre la población que reside en los bordos de San Pedro Sula varían según distintas instituciones. Datos atribuidos a Copeco señalan que más de 375,000 personas podrían habitar estas zonas vulnerables, mientras que organizaciones como la Comisión de Acción Social Menonita (CASM) estiman una población de entre 70,000 y 120,000 habitantes, equivalente a unas 14,000 a 30,000 familias.

La tragedia ocurrida en Esquipulas vuelve a poner en debate las condiciones de vida de miles de familias que permanecen en asentamientos de alto riesgo y la necesidad de desarrollar soluciones habitacionales y sociales de largo plazo.LB