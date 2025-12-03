Alcalde Contreras asegura que no tiene necesidad de comprar actas

Tegucigalpa – El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras rechazó las acusaciones de los protagonistas de los disturbios ocurridos en las últimas horas en la ciudad industrial que apuntaban a que ofreció un millón de lempiras para la compra de actas electorales.

Los manifestantes se apostaron en el centro de la ciudad donde mantenían una toma contra el alcalde Contreras alegando el incumplimiento de promesas.



“¿Qué necesidad tenemos de comprar actas nosotros si prácticamente, ni sumados tres veces ellos podrían ganar la municipalidad?”, dijo al agregar que él siempre dijo que su gane sería de 50 mil votos de diferencia sobre los candidatos del Partido Nacional y de Libertad y Refundación (Libre).

Contreras manifestó que su contacto con los sampedranos le dieron esta certeza, que ahora se está confirmando en el conteo de votos que realiza el Consejo Nacional Electoral (CNE).

“Un político tiene que andar en la calle, si lo insultan de ladrón, de corrupto, o le tiran pedradas y cosas así, mejor que no participe, pero nosotros en San Pedro Sula, sin guardaespaldas y en los mercados y en todos lados, la gente nos sigue apreciando”, afirmó. VC