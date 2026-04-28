Alcalde capitalino sostiene reunión con encargada de negocios de EEUU para abordar cooperación

Tegucigalpa – El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, informó sobre un encuentro sostenido con la encargada de negocios de Estados Unidos, Colleen A. Hoey, en el que abordaron temas de cooperación bilateral y desarrollo local.

“Reafirmamos la importancia de una relación estratégica con nuestro principal aliado, del cual Honduras forma parte como escudo de las Américas”, expresó en sus redes sociales.

Durante el encuentro, Zelaya detalló que se discutieron áreas clave como la prevención de desastres naturales, el fortalecimiento institucional y el impulso al desarrollo local en la capital.

El edil expuso las reformas que impulsa su administración municipal, con las cuales busca construir una municipalidad abierta a la inversión, con el fin de generar más oportunidades para la población capitalina. AD