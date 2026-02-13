Alcalde capitalino se reúne con embajador de Unión Europea para abordar cooperación

Tegucigalpa – El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, sostuvo una reunión con el embajador de la Unión Europea (UE) en Honduras, Gonzalo Fournier Conde, en la que abordaron diversos temas de interés en las relaciones de cooperación entre esa organización y el país, incluida la capital hondureña.

La UE jugó un papel trascendental antes, durante y después del proceso electoral del 30 de noviembre pasado, brindando apoyo y observación para que las elecciones se desarrollaran en el marco del orden democrático.

El edil agradeció al diplomático por “el acompañamiento de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea y el papel desempeñado en la salvaguarda del proceso democrático del año pasado”.

Extendió el reconocimiento a sus 27 estados miembros por su respaldo permanente a Honduras y a la capital.

Zelaya agregó que “conversamos sobre nuevas oportunidades de cooperación alineadas a nuestro plan de ciudad, especialmente en la mejora del clima de inversión, la gestión sostenible de los recursos hídricos y la atracción de inversión europea que genere empleo y desarrollo para los capitalinos”.

“La capital avanza con visión internacional, construyendo alianzas que se traduzcan en oportunidades reales para nuestra gente”, puntualizó, al terminar la reunión que calificó como muy productiva. JS