Alcalde capitalino reitera que no colocará vidas en riesgos y que no habilitará obras sin estar 100 % seguro

Tegucigalpa – El alcalde Juan Diego Zelaya reiteró hoy que colocará vidas en riesgos, por lo que no habilitará ninguna obra si no tiene la seguridad que es 100 % segura para la ciudadanía.

En ese contexto, informó que la Alcaldía mantiene en evaluación la apertura del puente Papa Francisco en el Anillo Periférico, mismo que ha generado controversia por presuntas fallas estructurales y el uso de materiales cuestionados.

El edil aseguró que no se habilitará la obra hasta contar con la certeza técnica de que cumple con todas las normas de seguridad para los conductores y peatones.

“No voy a habilitar ningún puente, especialmente ese, si no estoy 100 % seguro de que cumple con las normas de seguridad y que no se está poniendo en riesgo la vida de las personas. La vida de los capitalinos está por encima de cualquier solución de tráfico”, manifestó Zelaya.

Informó que ya se han realizado cuatro estudios y actualmente se desarrolla un quinto análisis técnico que determinará las acciones necesarias para garantizar la seguridad de la estructura.

“Espero en las próximas dos o tres semanas tener ese último estudio y poder compartirlo con la población capitalina para saber exactamente qué hay que hacer”, acotó.

Sobre la polémica por el uso de material Durapax o Durablock en la construcción, Zelaya indicó que también se investigan las fisuras detectadas en distintos puntos del puente.

“Ese puente se habilitó en noviembre y luego fue cerrado en enero, antes de que nosotros entráramos. Es un problema heredado de la administración anterior y estamos haciendo los estudios para asegurarnos que la apertura sea técnicamente viable y segura”, concluyó.