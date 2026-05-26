Alcalde capitalino pide mejorar accesos para bomberos tras incendio en mercado de Comayagüela

Tegucigalpa- El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, lamentó el incendio registrado en el mercado Galindo de Comayagüela, y señaló la necesidad de mejorar los accesos internos para facilitar el ingreso de los cuerpos de socorro ante emergencias.

-El siniestro consumió más de 35 puestos comerciales y al menos tres bodegas durante la madrugada

(LEER): Devastador incendio consume el mercado Galindo en Comayagüela

Pide reordenamiento y mejores accesos

El alcalde también advirtió sobre las dificultades que enfrentaron los bomberos para ingresar al lugar debido al desorden y la estrechez de los pasillos internos del mercado.

“Era como un laberinto el que tuvieron que hacer para poder llegar al punto exacto”, señaló.

Por ello, insistió en la necesidad de mantener vías de acceso despejadas dentro de los mercados para que las unidades de emergencia puedan actuar con mayor rapidez.

Agregó que la comuna continuará impulsando procesos de reordenamiento en la zona comercial de Comayagüela para mejorar la movilidad y reducir este tipo de incidentes en el futuro.

“La fluidez aquí es importante porque se trata de la vida de las personas”, aseguró el edil.

Labores de rescate

“Gracias a la labor de los bomberos se pudo contener el incendio. Lograron atacarlo de dos lados y no se propagó”, expresó con mucho agradecimiento hacia el equipo de mitigación.

También confirmó que afortunadamente no se registraron víctimas mortales, pero sí varios lesionados.

Entre ellos cuatro niños que fueron rescatados, de los cuales uno permanece hospitalizado, con vigilancia de la municipalidad y los bomberos.

Por su parte, dos miembros del equipo de rescate quedaron ligeramente heridos durante la emergencia.

Según estimaciones de Zelaya, alrededor de 50 puestos perdieron todo, pero prometió el apoyo para la limpieza y recuperación de comercios.

“Queremos que sepan que no van a estar solos”, concluyó. AD