Alcalde capitalino lanza campaña de reciclaje y apuesta por cambio cultural en manejo de residuos

Tegucigalpa – El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, lanzó la campaña #YoRecicloHN en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), con el objetivo de promover una cultura de reciclaje en la capital.

Durante el evento, el edil señaló que el problema de la basura en la ciudad va más allá de lo operativo. “Hay una verdad incómoda, el tema de la basura en la capital no es un tema técnico, es un tema cultural”, expresó.

“La ciudad más limpia no es la que más se barre, es la que menos se ensucia”, afirmó Zelaya, quien ejemplificó que incluso si se limpia completamente el anillo periférico en un solo día, al día siguiente “amanecería sucio”.

Durante el evento, el edil Juan Diego Zelaya señaló que el problema de la basura en la ciudad va más allá de lo operativo.

De igual manera, explicó que la campaña tendrá un enfoque para niños y jóvenes en centros educativos. Indicó que se trabajará en conjunto con la Secretaría de Educación y otras organizaciones para fomentar desde temprana edad hábitos de reciclaje.

“Porque el tema cultural tiene que empezar en la escuela, que los niños aprendan a manejar residuos, a reciclar y a mantener limpio su ambiente, su entorno, su casa, que es su ciudad”, señaló el alcalde.

Por último, adelantó que el programa iniciará con proyectos piloto en centros educativos, con la meta de construir una cultura de limpieza que, según dijo, permitirá tener una mejor ciudad en los próximos años. AD