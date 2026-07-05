Alcalde capitalino felicita a EEUU por su 250 aniversario de independencia y declara a Honduras como “socio histórico”

Tegucigalpa – El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, felicitó este sábado a los Estados Unidos por el 250 aniversario de su independencia, declarándose “socios históricos” de la nación norteamericana.

A través de su cuenta de red social “X”, felicitó al pueblo estadounidense, al presidente Donald Trump y a la embajada de EEUU.

En este histórico 2026, celebramos el 250 aniversario de independencia de los Estados Unidos 🇺🇸🇭🇳.



Como Alcalde del Distrito Central, es un honor saludar al pueblo estadounidense, a @usembassyhn y a la administración del presidente Trump.



Somos orgullosos socios históricos… pic.twitter.com/LUYB0wdcE4 — Juan Diego Zelaya (@juandiegozelaya) July 4, 2026

“Somos orgullosos socios históricos que trabajan juntos bajo una visión compartida de libertad, seguridad regional y en defensa de los valores que hacen prosperar a las naciones”, posteó.

Juan Diego Zelaya se suma a la lista de funcionarios hondureños en felicitar a EEUU como el presidente Nasry Asfura, la designada María Antonieta Mejía y el titular del Congreso Nacional, Tomás Zambrano. AG