Alcalde capitalino evalúa mejoras en trámites municipales y estacionamientos del Centro Histórico

Tegucigalpa – El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, realizó una visita de trabajo en el Centro Histórico de la capital para impulsar acciones orientadas a agilizar los trámites municipales y atender la falta de estacionamientos en una de las zonas de mayor actividad comercial y administrativa de la ciudad.

Durante el recorrido, el alcalde supervisó la atención brindada a los contribuyentes y evaluó los procesos relacionados con permisos de construcción y solvencias municipales, como parte de una estrategia para reducir tiempos de espera y facilitar la gestión de trámites mediante herramientas digitales.

La iniciativa busca mejorar la experiencia ciudadana y optimizar el uso del tiempo de quienes acuden a las dependencias municipales.

De forma paralela, la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) analiza alternativas para enfrentar la problemática del estacionamiento en el Centro Histórico, con el objetivo de facilitar el acceso vehicular y dinamizar la actividad económica del sector.

Entre las opciones en evaluación se consideran proyectos de infraestructura que permitan ampliar la disponibilidad de espacios destinados al parqueo.

Estas acciones se enmarcan en la visión de la administración municipal de avanzar hacia una ciudad más funcional, eficiente y ordenada, priorizando la modernización de los servicios públicos y una mejor atención a los ciudadanos que realizan trámites o visitan el Centro Histórico. JS