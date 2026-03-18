Alcalde capitalino estima que represa San José funcione en primer trimestre del 2028

Tegucigalpa – El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, estimó que para el primer trimestre del 2028 entre en funcionamiento la represa San José.

“Hace dos semanas reactivamos la represa San José, y la idea es tenerla en funcionamiento en el primer trimestre del 2028”, dijo el alcalde capitalino.

Resaltó que la represa San José es la primera que se construyó en más de 30 años y que otorgará servicio de agua potable en la colonia Kennedy y zonas aledañas.

Zelaya recordó que este proyecto fue firmado por el presidente Nasry Asfura cuando era alcalde de la capital hondureña, lo empezó; pero que la pasada administración lo avanzó hasta el 30 % y lo dejó abandonado.

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El edil sostuvo que la prioridad de dar servicio de agua potable será ara centros educativos, centros de salud y algunas postas policiales.

Comentó que la reactivación de este proyecto es buena noticia que dará frutos en el futuro, pero que para la actual situación se debe tomar medidas de ahorro de agua potable.

En ese sentido, mencionó que se está trabajando en la recuperación de pipas ya que hay 34 camiones para distribuir agua, pero que solo están funcionando cuatro, se recuperó una y espera hallar 15 más.

“Los capitalinos deben hacer su parte como cerrar la llave cuando se está cepillando los dientes, reutilizar el agua con el que se lava los platos para regar las plantas y tener una cultura de ahorro”, aconsejó.

Finalmente, reconoció que la época de verano no será fácil, habrá racionamientos entre tres a cinco días con seis a siete horas de duración. AG