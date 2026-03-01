Alcalde capitalino destinará fondos para recuperar el centro de la capital

Tegucigalpa – En completo abandono y en deterioro estructural se encuentra el Casco Histórico de la capital, generando mayor inseguridad y acabando con sus atractivos turísticos.

Al respecto, el alcalde Juan Diego Zelaya, aseguró que se destinarán fondos del presupuesto municipal para poder mejorar las condiciones del centro de Tegucigalpa

El edil capitalino dijo que ha iniciado pláticas con la comunidad internacional para buscar ayuda y recuperar el Casco Histórico.

“Estos fondos deberían de estar en octubre en Honduras y el 35% de los mismos serán destinados para la recuperación de espacios públicos”, sostuvo.

Afirmó que habrá apoyo de la Cooperación Española y de la municipalidad para poder dar vida a la capital hondureña. IR