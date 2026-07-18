Alcalde capitalino confirma que hijo de Carlos Zelaya es asesor de un regidor de Libre

Tegucigalpa – El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, confirmó este sábado que el exministro de Defensa, José Manuel Zelaya Rosales, es asesor de un regidor del Partido Libertad y Refundación (Libre).

“Es parte de la regiduría cinco que es de Libertad y Refundación, es parte del personal de apoyo”, dijo Zelaya a periodistas.

Zelaya argumentó que hay cuatro regidores de Libre que tienen la libertad de contratar sus asesores con una partida presupuestaria designada.

Indicó que lo mismo ocurre con los regidores de los liberales y del Partido Demócrata Cristiano (DC) tienen asesores que sirven como personal de apoyo.

José Manuel Zelaya Rosales es hijo del exsecretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, y también fue exministro de Defensa durante el gobierno de Xiomara Castro.

Tanto Carlos Zelaya como José Manuel Zelaya renunciaron respectivamente a sus cargos de secretario del Congreso Nacional y ministro de Defensa en septiembre de 2024 cuando salió a luz el narcovideo donde un grupo de barones de la droga y el primero negociaban un paquete de miles de dólares para financiar la primera campaña de Libre el 2013.

Afirmó que ha logrado reducir de 82 a 65 millones de lempiras en gastos en sueldos de la planilla de empleados de la AMDC.

Añadió que los 17 millones de lempiras de ahorro sirven para financiar la construcción de la represa San José y los programas de bacheo. AG