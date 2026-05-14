Alcalde capitalino anuncia servicio por WhatsApp para reportar problemas de agua 

Tegucigalpa– El alcalde capitalino, Juan Diego Zelaya, anunció que se lanzará un nuevo sistema de atención ciudadana a través de WhatsApp para agilizar la comunicación ciudadana con la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS).

Los ciudadanos podrán enviar fotografías de problemas como tuberías dañadas, mientras un sistema basado en inteligencia artificial priorizará las incidencias más reportadas.

Zelaya detalló que el mecanismo empezaría a funcionar a mediados de junio, y no requerirá de ningún registro ni información adicional.

El edil explicó que actualmente ya se registran mejoras en los tiempos de respuesta ante denuncias ciudadanas relacionadas con baches y daños en tuberías.

“Hay denuncias que nos llegan en la mañana y antes de mediodía ya están resueltas, otras en menos tiempo”, aseguró.

El alcalde añadió que el sistema también notificará automáticamente a los usuarios cuando el problema haya sido solucionado, incluso con fotografías del trabajo realizado. AD