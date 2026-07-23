Alcalde capitalino anuncia que racionamiento de agua se extenderá a nueve días la otra semana

Tegucigalpa – La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), informó que el racionamiento de agua en Tegucigalpa y Comayagüela se ampliará de siete a nueve días a partir de la próxima semana si la sequía persiste.

El alcalde Juan Diego Zelaya señaló que un comité técnico evalúa semanalmente el comportamiento de las precipitaciones y el almacenamiento de las represas para definir la frecuencia del suministro.

«Si seguimos así sin llover, lo más probable es que pasemos de siete a nueve días», afirmó.

El edil destacó que la municipalidad ha implementado diversas acciones para mitigar la crisis, como incremento camiones cisterna en circulación para distribuir agua.

También confirmó que se han entregado gratuitamente más de 2.3 millones de galones en distintos sectores de la ciudad, y se repararon cientos de fugas en la ciudad.

Además, Zelaya informó que la comuna evalúa la rehabilitación de 41 pozos ubicados en diferentes puntos de la capital, como una medida para reducir la presión sobre el sistema de distribución.

Según explicó, algunos de estos pozos permitirán abastecer directamente a determinadas comunidades y destinar los camiones cisterna a otras zonas con mayor necesidad.

El alcalde insistió a la población utilizar el agua de forma responsable: «Tenemos que enfrentar juntos esta crisis de agua que estamos viviendo», concluyó. AD