Alcalde capitalino anuncia inversión histórica con la CAF

Tegucigalpa – El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, anunció este domingo que la Alcaldía Municipal aseguró una inversión histórica tras el compromiso del Banco de Desarrollo de América Latina, antiguamente como Corporación Andina de Fomento (CAF), de otorgar un millón de dólares no reembolsables.

De acuerdo a lo informado por el edil capitalino, los fondos serán destinados para estudios técnicos para una estrategia de ciudad, y abren la puerta a un financiamiento de hasta 100 millones de dólares.

“Vamos a ser la primera ciudad en Latinoamérica con la CAF para diseñar una estrategia de ciudad alrededor de agua y saneamiento, infraestructura vial y movilidad y recuperación de espacios públicos”, indicó.

El alcalde agregó que con este respaldo económico, la capital garantiza los fondos necesarios para ejecutar obras estratégicas que mejorarán la vida de los ciudadanos de forma inmediata.

El acuerdo fue logrado como resultado de la visita del alcalde capitalino a Panamá donde participó en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por la CAF. VC