Alcalde capitalino alerta sobre estafas mediante permisos de construcción y operación falsos

Tegucigalpa– El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, alertó a los capitalinos sobre personas que, sin vínculo alguno con la municipalidad, estarían estafando a la población mediante la venta de permisos de construcción y operación totalmente falsos.

La advertencia se produjo tras detectarse casos de extorsión en diferentes sectores de la ciudad.

“No se dejen sorprender. Hay vivos usando carnés falsos de la alcaldía para extorsionar por permisos de operación y construcción. Está terminantemente prohibido que cualquier funcionario reciba o pida dinero en efectivo”, escribió Zelaya en sus redes sociales.

Al tiempo que, subrayó la gravedad de la situación y la necesidad de que los ciudadanos estén atentos a posibles fraudes.

El edil capitalino recalcó que los trámites oficiales de la alcaldía se realizan únicamente por las vías institucionales y que ningún empleado está autorizado a recibir pagos en efectivo.

En ese sentido, instó a los ciudadanos a denunciar cualquier intento de extorsión a través de la línea 100, habilitada para atender estos casos de manera inmediata. IR