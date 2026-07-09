Alcalde capitalino afirma que se ha iniciado perforación de pozos para distribuir agua

Tegucigalpa – El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, afirmó que se ha iniciado con los trabajos de perforación de pozos para distribuir de agua potable en la capital hondureña.

A través de su cuenta de red social “X”, comunicó que se está perforando cuatro pozos de agua.

“Esta es una medida clave y urgente para extraer nuevas fuentes, aumentar el suministro y dar un sustento real a miles de familias que se ven afectadas por la crisis del agua”, posteó.

Además, confirmó que se está contratando pozos privados existentes para comprar el agua, montarlo en las pipas y distribuirlos en la capital.

Actualmente, la capacidad de la represa Los Laureles es del 40 %, mientras que el de Concepción es del 36 %. AG