Alcalde capitalino acompaña emisión histórica en la Bolsa Centroamericana de Valores

Tegucigalpa – El Alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, participó como testigo de honor en el tradicional toque de campana, por invitación de la Bolsa Centroamericana de Valores, S.A., realizado este lunes 26 de enero en sus instalaciones.

El acto ceremonial marcó la colocación del primer tramo de una emisión de bonos corporativos de un banco con operaciones en el país, como parte de un programa de financiamiento autorizado por mil millones de lempiras, equivalente a aproximadamente 40 millones de dólares.

Este hito representó el debut formal de dicho banco en el Mercado de Valores hondureño y constituyó un paso relevante para el fortalecimiento del sistema financiero nacional, al ampliar las alternativas de financiamiento e inversión mediante mecanismos transparentes y regulados.

El toque de campana, como ceremonia tradicional del mercado bursátil, simbolizó el inicio oficial de una nueva emisión, destacando la confianza de los emisores en el mercado y su compromiso con la institucionalidad financiera del país.

La participación del Alcalde del Distrito Central como testigo de honor reflejó el interés de la administración municipal en acompañar iniciativas que promuevan la inversión, el desarrollo económico y el fortalecimiento de los mercados financieros en Honduras.

La Bolsa Centroamericana de Valores reafirmó su compromiso de impulsar el crecimiento del Mercado de Valores hondureño mediante el acercamiento institucional y la promoción de operaciones que contribuyan al desarrollo sostenible del país. ‎JS