Alcalde Aldana también pide “voto por voto” para dilucidar ganador de alcaldía capitalina

Tegucigalpa – El alcalde del Distrito Central, Jorge Aldana se pronunció este martes para que se lleve a cabo un recuento de “voto por voto” para dilucidar al ganador de la comuna capitalina, pugna que mantiene con el nacionalista Juan Diego Zelaya.

– El funcionario edilicio instaló el Campamento de la Victoria y la Defensa del Voto en los alrededores de las bodegas del Infop.

– El nacionalista Juan Diego Zelaya aventaja por 613 votos a Aldana, según el CNE.

Al edil Aldana llegó junto a varios de sus correligionarios para instalarse en los predios de las bodegas del Infop que albergan material electoral luego de las elecciones del 30 de noviembre.

“Soy vocero de la población que quiere transparencia en los procesos electorales. Hemos traído de manera transparente las 2 mil 441 actas para que sean contadas sin el sistema, de manera abierta, pública y manual”, explicó.

Pidió a los consejeros que atiendan la comitiva de Libre, con el afán de contar los votos de las actas de forma transparente y abierta.

Aldana aseguró que se ocupó de revisar todas las actas, y encontró la sustitución de unas por otras, otros casos donde tienen cero votos aunque en la realidad las ganaron.

Aldana con rosario en mano.

Cuestionó el sistema de transmisión de resultados, el cual –dijo– no tuvo la capacidad y fue violentado el código fuente.

“Contemos uno por uno, despacito, pero bien hecho, para que la gente tenga confianza de la votación que se ejerció el 30 de noviembre”, subrayó.

El edil capitalino dijo que muchos resultados de actas no concuerda con lo que se divulgó. “Yo les invito a que vengamos aquí a contarlas públicamente, abiertamente, una por una. No queremos manipulación en la transmisión de datos que es lo que está pasando”, indicó.

El último recuento del CNE, hasta las 4.11 de la tarde de este martes, mantiene a Juan Diego Zelaya con 158,723 votos (37.95 %) sobre 158,110 votos (37.80%) de Jorge Aldana. JS