Alcalde Aldana pide a autoridades investigar si hubo infiltrados en protestas del lunes

Tegucigalpa – El alcalde Jorge Aldana, pidió este martes a las autoridades investigar si hubo personas infiltradas el lunes en las protestas de los colectivos del Partido Libertad y Refundación (Libre) en el bulevar Fuerzas Armadas.

El edil sufrió un ataque a su campamento montado hace ocho días frente al Instituto de Formación Profesional (Infop). Inicialmente Aldana dijo que fueron las autoridades las que ocasionaron los daños y ahora pide investigar si hay personas infiltradas en estas protestas.

Cabe señalar que el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, anunció una investigación sobre este hecho.

Por su parte, la presidenta de la República, Xiomara Castro ordenó despedir a los policías que participaron en el desalojo de los simpatizantes de Libre.

Los inconformes han atendido la solicitud del coordinador de Libre, Manuel Zelaya, quien ha instado a protestar en las calles por el resultado de las elecciones del 30 de noviembre. (RO)