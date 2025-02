ALBA tilda de «injerencistas» las declaraciones de Rubio sobre Venezuela, Cuba y Nicaragua

Caracas – La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) tildó de «injerencistas y llenas de odio» las declaraciones del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, quien calificó a Cuba, Nicaragua y Venezuela de «enemigos de la humanidad», según un comunicado difundido este jueves por el ministerio venezolano de Comunicación.

El bloque afirmó que Rubio, en su «afán por justificar su política intervencionista», ataca a Cuba, Venezuela y Nicaragua, países que, según la ALBA, son «libres y soberanos» y han «vencido décadas de agresiones».

Asimismo, aseguró que el funcionario estadounidense «pretende culpar» a los países de la región de una crisis migratoria que el Gobierno de Estados Unidos «ha provocado».

A juicio del organismo, Estados Unidos «es el principal responsable de las migraciones forzadas» en América Latina y el Caribe con sus «guerras económicas, bloqueos criminales y políticas de saqueo».

«El ‘sueño americano’ es una fábula que instrumentaliza a los migrantes para luego deportarlos en condiciones inhumanas, como claramente lo han demostrado», manifestó la alianza.

La ALBA -integrada por Cuba, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Granada, Santa Lucía y Venezuela- exigió «el cese inmediato de las agresiones» contra Cuba, Venezuela y Nicaragua y rechazó «categóricamente» lo que consideró una «nueva fase de extorsión» contra América.

El martes, Rubio dijo que «si no fuera por esos tres regímenes (Nicaragua, Venezuela y Cuba) no hubiera una crisis migratoria en el hemisferio», y aseguró que «son países donde su sistema no funciona».

En el caso de Nicaragua, puntualizó, «se ha convertido en una dinastía de familia con una copresidencia donde básicamente han tratado de eliminar, por ejemplo, la iglesia católica y todo lo religioso y todo lo que pueda amenazar el poder a ese régimen».

Además, señaló que el «régimen» nicaragüense «castiga» a los que amenazan su poder y que ha visto cómo miles y miles de nicaragüenses «están huyendo de ese sistema».

«La misma razón (por la) que están huyendo de Cuba, la misma razón (por la) que están huyendo de Venezuela», agregó.

Desde que Donald Trump asumió la Presidencia de EE.UU., ejecutó deportaciones masivas y revocó el Estatus de Protección Temporal (TPS), un beneficio que protege contra las deportaciones a migrantes de países afectados por desastres naturales o un conflicto armado, que ha cobijado 600.000 venezolanos.

El miércoles, la ALBA acordó avanzar en un sistema de créditos a través de su banco para apoyar a «migrantes emprendedores» y apostó por denunciar a las «organizaciones criminales que promueven y se lucran de la necesidad de los migrantes». EFE