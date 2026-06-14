Alarmante incremento de suicidios en Honduras durante 2025, advierte especialista

Tegucigalpa – La sicóloga clínica Patricia Mackay alertó sobre un preocupante aumento en los casos de suicidio en Honduras durante el 2025, al señalar que las cifras registradas superan ampliamente las estadísticas del año anterior.

– Los suicidios es la tercera causa de las muertes en Honduras.

Durante declaraciones a medios radiales, Mackay detalló que solo en el primer trimestre de 2025 se contabilizaron 107 suicidios consumados a nivel nacional, lo que equivale a un caso por día. Asimismo, indicó que al cierre del primer semestre -de enero a junio- la cifra ascendió a 228 casos, reflejando una tendencia alarmante.

“La situación del suicidio definitivamente se agravó en el año 2025. Las diferencias son astronómicas en comparación con 2024”, subrayó la especialista, quien además afirmó que este año se perfila como el más crítico en términos de depresión mayor, intentos suicidas y muertes consumadas.

La doctora también destacó un cambio significativo en el perfil de las víctimas, al revelar que se ha incorporado una nueva población dentro de las estadísticas: niños y adolescentes entre 10 y 19 años. “Antes predominaba la población en edad productiva, entre los 20 y 39 años, pero ahora vemos un incremento preocupante en menores”, explicó.

Entre las principales causas que estarían incidiendo en este fenómeno, la sicóloga mencionó la violencia intrafamiliar, el consumo de alcohol y drogas en el entorno familiar, así como el contexto de violencia en comunidades y el acoso escolar.

En cuanto a la evolución del problema, indicó que la tasa de suicidios en el país ha experimentado un incremento sostenido. Mientras en 2012 se registraban 5.0 suicidios por cada 100 mil habitantes, en la actualidad la cifra supera los 6.6 por cada 100 mil, lo que representa un aumento significativo en un periodo relativamente corto.

Advirtió que, aunque las proyecciones pueden variar, la tendencia actual apunta a que los casos podrían seguir en aumento si no se implementan medidas efectivas de atención en salud mental y prevención. JS