Alarmante 98 % de impunidad en homicidios evidencia la ingobernabilidad en seguridad y justicia: ASJ

Tegucigalpa – El Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), a través de su Instituto de la Justicia, alertó que Honduras registra un alarmante 98 % de impunidad en homicidios, situación que evidencia graves problemas estructurales de gobernabilidad en materia de seguridad y justicia.

– El país se consolida como epicentro de la violencia basada en género en América Latina, registrando el asesinato de una mujer cada 33 horas.

– Una denuncia por abuso sexual infantil es interpuesta cada siete horas.

– Solo 420 detenidos por extorsión en 2025, ninguno de ellos fue judicializado.

La información fue presentada en la quinta entrega de la serie “Estado de País 2026”, enfocada en el sector de Seguridad y Justicia, donde se señala que, pese a la reducción de la tasa de homicidios de 85.5 por cada 100 mil habitantes en 2012 a 26.6 en 2025, Honduras continúa siendo el país más violento de Centroamérica, con un promedio de seis homicidios diarios.

Presupuesto/impunidad/extorsión

El informe destacó que entre 2022 y 2025 el Estado destinó más de 130 mil millones de lempiras al sistema de seguridad y justicia, además de recaudar un promedio anual de 4 mil 423 millones de lempiras mediante la Tasa de Seguridad.

Sin embargo, ASJ sostuvo que el incremento presupuestario no se ha traducido en mejoras reales para el sistema penal, pero no en una reducción efectiva de la impunidad.

Según el análisis, el índice de impunidad alcanzó un histórico 98 % en 2025, dejando sin sentencia condenatoria a la mayoría de los 74 mil 820 homicidios registrados en los últimos 15 años.

Asimismo, el documento reveló que la extorsión continúa afectando a miles de familias hondureñas, alcanzando a 294,760 hogares durante el año pasado.

95.5 % de impunidad en muerte de mujeres

La organización también advirtió que Honduras se consolida como el epicentro de la violencia basada en género en América Latina.

Durante 2025 se contabilizaron 262 muertes violentas de mujeres y femicidios, equivalente a una mujer asesinada cada 33 horas.

Además, de los 2 mil 278 femicidios registrados entre 2019 y 2025, únicamente 67 terminaron en sentencias condenatorias, reflejando una impunidad del 95.4 % en delitos contra mujeres.

Otro dato alarmante expuesto por el Instituto de la Justicia de ASJ es que cada siete horas se presentó una denuncia por abuso sexual infantil en Honduras durante 2025, evidenciando las debilidades del sistema de protección y prevención social para niños, niñas y adolescentes.

Ante este panorama, ASJ propuso fortalecer las operaciones de inteligencia táctica, modernizar el sistema penitenciario, impulsar reformas al Código Penal y Código Procesal Penal.

Además de reforzar la investigación científica criminal del Ministerio Público de Honduras y profesionalizar a los operadores de justicia para combatir la impunidad y reducir la violencia en el país. IR