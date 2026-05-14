Alarma por incendios forestales en zona de amortiguamiento del Parque Nacional Pico Bonito

Tegucigalpa– Las autoridades y pobladores del departamento de Atlántida mantienen preocupación ante los incendios forestales que afectan el pulmón natural de la región, luego de que personas irresponsables realizarán quemas supuestamente controladas en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Pico Bonito.

El avance del fuego ha generado alarma debido al riesgo ambiental que representa para una de las áreas protegidas más importantes del país, reconocida por su riqueza forestal, biodiversidad y fuentes de agua.

Ante la emergencia, elementos del Segundo Batallón de Protección Ambiental se encuentran desarrollando intensas labores para sofocar los incendios y evitar que las llamas continúen propagándose hacia el interior del parque nacional.

Las autoridades indicaron que los trabajos incluyen apertura de rondas corta fuego y monitoreo permanente en los sectores afectados, con el propósito de contener el avance del siniestro y minimizar el daño ecológico.

Asimismo, se reiteró el llamado a la población para evitar quemas agrícolas y otras acciones que puedan desencadenar incendios forestales, especialmente durante la temporada seca, cuando las altas temperaturas y los fuertes vientos facilitan la propagación del fuego.

El Parque Nacional Pico Bonito es considerado uno de los principales pulmones naturales de Honduras y un área clave para la conservación ambiental en el Caribe del territorio nacional. IR