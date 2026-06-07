Alarma por 184 casos de gusano barrenador, con tres muertes en adultos mayores

Tegucigalpa- La Secretaría de Salud (SESAL) advirtió que los adultos mayores representan el grupo más vulnerable frente a los casos de gusano barrenador en humanos, luego de confirmarse que las tres muertes registradas por miasis corresponden a personas mayores de 70 años.

-SESAL informa que el vector ya se encuentra en Tegucigalpa y otras ciudades.

El jefe de la Unidad de Vigilancia de la SESAL, Homer Mejía, explicó que la población urbana debe mantener medidas de precaución ya que se ha detectado presencia del parásito en ciudades como Tegucigalpa.

“En la capital ya tenemos presencia del insecto y debemos extremar cuidados, especialmente con adultos mayores”, advirtió la autoridad sanitaria.

Mejía también hizo un llamado de atención sobre el cuidado de los adultos mayores, al señalar que los casos fatales registrados corresponden a personas en condición de abandono o en situación de alta vulnerabilidad.

Asimismo, recomendó a la población mantener los depósitos de basura alejados de puertas y ventanas, como parte de las medidas para reducir la presencia del vector.

El médico indicó que la mosca transmisora del parásito puede aprovechar heridas expuestas para depositar sus huevos, por lo que recomendó extremar medidas de prevención, especialmente en zonas rurales y cercanas al ganado.

“Si tienen una herida, deben cubrirla con una gasa, no tener heridas expuestas porque eso los hace vulnerables”, indicó.

El especialista señaló además que las viviendas cercanas a potreros o áreas de crianza de ganado deben contar con protección en puertas y ventanas, como mallas metálicas, para evitar el ingreso de la mosca.

Por último, advirtió que el insecto puede ingresar a las viviendas en pocos minutos y depositar sus huevecillos en zonas expuestas del cuerpo, los cuales pueden desarrollarse en cuestión de días. AD