Ala nasralista buscó junto a Libre presentar planilla para directiva del CN, confiesa Saraí Espinal

Tegucigalpa – La diputada Saraí Espinal reveló este domingo que los congresistas del ala liberal nasralistas buscaron presentar junto al Partido Libertad y Refundación (Libre), una propuesta para integrar la junta directiva del Congreso Nacional, pero no lograron los 65 votos requeridos.

“Se buscó al Partido Libertad y Refundación para poder presentar nosotros una planilla y que esta fuera aprobada por el Partido Liberal, sin embargo no pudimos obtener la mayoría de votos”, declaró al Canal 20 del Congreso TV.

La novel legisladora rechazó las acusaciones del expresidenciable Salvador Nasralla, quien llamó “traidores” a los diputados liberales que votaron por la integración de la junta directiva del CN.

Aclaró que los diputados nasralistas fueron los últimos en firmar la moción para integrar la junta directiva. “Votamos porque luego de varias negociaciones y acuerdos que se estaban realizando por el Partido Nacional y el Partido Liberal no se obtuvieron, sólo teníamos 41 y el Partido Nacional tenía 52 con los votos de la DC y el Pinu-SD”, explicó.

Confesó que fue la misma esposa del expresidenciable -Iroshka Elvir- que les informó que había procesos de diálogo y que su suplente Josué Colindres votaría en esa vía, sin embargo hoy les llaman traidores cuando fueron los últimos en formar la nómina.

Espinal reafirmó que “no fuimos los traidores, fue una directriz que se nos dio por parte de Iroshka Elvir. Todos sabemos que Josué Colindres no respira si ella no le da autorización”. JS