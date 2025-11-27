Al tripartidismo no le interesaba la llegada de la CICIH: José Manuel Matheu

Tegucigalpa – El diputado José Manuel Matheu señaló este jueves que al tripartidismo político (Partido Liberal, Partido Nacional y Libre) no les interesaba la instalación de un mecanismo internacional anticorrupción, mejor conocido como CICIH.

– Este jueves se cumplen 1 mil 400 días desde que la presidenta Castro prometió la instalación de la CICIH, su principal oferta de campaña.

“No les interesa que los investigue, investígueme desde que fui viceministro de Salud hace 25 años, él que no la debe no la teme”, dijo Matheu.

El también exministro de Salud reprochó la falta de voluntad del gobierno y andar exponiendo excusas para ocultar su interés que no llegará la CICIH.

Matheu condenó que el gobierno utilizara en su momento al canciller Enrique Reina para mentir y atribuir al Congreso Nacional como el responsable que no llegara el mecanismo anticorrupción.

Criticó al Partido Libertad y Refundación (Libre) por aprender “muy rápido” de los malos actos que cometieron los gobiernos del Partido Nacional y Partido Liberal.

Pidió al próximo gobierno debe dejar de hacer promesas banales y solo cumplirlas.

La riqueza y la pobreza son como el embarazo, no se puede ocultar, refiriéndose a actos de corrupción en un gobierno.

“Hay gente que cuando roba no trata de ocultarlo de ninguna manera por la tentación de lo que se está apoderando”, sentenció. AG