Al quinto día de convocatoria apenas un autopostulante a Fiscal General se registra ante Junta Proponente

Tegucigalpa – Preocupación en la Junta Proponente, debido a la poca o nula afluencia de autopostulantes, para el cargo de Fiscal General y Fiscal Adjunto, que al quinto día de la convocatoria que se cumple este viernes sólo se registra una autopostulación.

– El único postulante hasta este momento es Óscar Bonilla Jiménez.

Así lo detalló José Ramón Ávila representante ante la Junta Proponente por la sociedad civil, y que existe el riesgo de que las postulaciones al Fiscal General y Fiscal Adjunto sean relativamente bajas.

Se recuerda que el periodo según ley para autopostulaciones es solo de siete días hábiles que se cumplirían el próximo martes, por lo que no se descartaría una ampliación, lo que podría generar un retraso en el proceso.

Al ser consultado a que se está atribuyendo la apatía para la autopostulación el miembro de la JP, respondió que lo primero es que “no podemos desconocer que hay una desconfianza de la población en el proceso hay muchos profesionales del derecho que dicen que al no tener un compadrazgo político dicen -yo definitivamente no voy a aplicar- eso lo hemos escuchado de voz propia de algunos profesionales”.

En segundo lugar, consideró que el proceso también ha tenido poca publicidad, por lo que se debe despertar la confianza desde la Junta Proponente haciendo saber que el proceso se está haciendo de manera limpia transparente apegada al derecho y a la objetividad.

Ávila aseguró a los profesionales que el proceso no obedece a directrices de los partidos políticos.

Descartó que al momento haya injerencia o presiones, aunque reconoció que ante la opinión pública, los políticos ya se disputan y hablan abierta y cínicamente de que les corresponde uno u otro cargo.

Asimismo, recordó que históricamente las elecciones de altos funcionarios del Ministerio Público han sido tumultuosas y en función de los intereses políticos u otro tipo de intereses incluso económicos y eso obviamente permite o ha generado que muchos de los sectores piensen “que esta es una pantomima, que aquí solamente se viene a legitimar un proceso”.

No obstante, hizo un llamado a los profesionales a no dejar el futuro del Ministerio Público en manos de quienes no son idóneos y participar en el proceso. LB