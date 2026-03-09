Al perro más flaco se le pegan las pulgas, no se puede confiar en los políticos porque son tramposos: exministro Cardona

Tegucigalpa – “El aprendizaje es que la administración pública está altamente politizada y no se puede confiar en los políticos. O sea, los políticos son tramposos por naturaleza y los diputados, sobre todo, o sea, esa práctica de la corrupción en este tipo de fondos no es la primera vez que se da, viene de gobiernos anteriores y no se siguen aprendiendo las lecciones”, expresó este lunes el exministro de Desarrollo Económico (Sedesol), José Carlos Cardona.

– Se mostró molesto por la cantidad de días de la audiencia inicial. Dice espera volver a su vida normal y trabajar porque tiene preparación aunque afectaron su reputación con la imputación.

Arguyó que si la acusación del Ministerio Público es que él tuvo contubernio con la diputada Isis Cuéllar para darle uso político a fondos públicos, entonces deberán llamar a declarar a los políticos porque la ley se aprobó en Congreso Nacional.

“Su servidor no es político, su servidor no creó el fondo, este fondo se creó mediante un decreto, bueno cada año se aprobaba uno, se aprobaron tres decretos correspondientes a 2023, 2024 y 2025. Esas decisiones políticas no las tomaba yo en despacho, se tomaban aparte”, declaró a los periodistas.

Dijo que esa explicación debe ser dada por el expresidente del Congreso, Luis Redondo, así como el exjefe de bancada de Libre, Rafael Sarmiento.

Sobre la comparecencia que debe hacer el exsecretario del CN, Carlos Zelaya, refirió que éste tiene una situación delicada de salud con tratamiento fuera del país y que seguramente los jueces valorarán ese extremo.

Insistió que él no es político, “entender el contexto de este fondo y su aprobación dentro del Congreso Nacional como tal, creo que ayudaría a que podamos a que el juez pueda valorar eso y entender cuál es una responsabilidad administrativa y cuál es una responsabilidad penal, si la hay”.

Sobre si logró comprar bienes cuando fungió como ministro del gobierno anterior, negó haber adquirido bienes y confesó que únicamente compró un carro que lo tendrá que vender para honrar con el pago de sus abogados.

“Al perro flaco se le pega las pulgas. Si su servidor tuviera dinero robado o algo de producto de ilegalidades, yo no estaría aquí tranquilo, fui el primero que me puse a la orden de las autoridades fui tres veces al Ministerio Público, fui el primero en presentarme voluntariamente cuando se emitió orden de captura”, externó.

Defendió que no se enriqueció ilícitamente, por lo que afrontará el juicio hasta el final.

No negó que “mucha gente salió millonaria” del gobierno que finalizó el pasado 27 de enero. “Este país es muy pequeño, esta ciudad es un pañuelo, aquí todo el mundo se conoce, así que ojalá tengan cuidado, la cosa pública es delicadísima y miren un error político de una diputada lo que puede llegar a pasar con la vida de otras personas que son arruinadas en el proceso”.

