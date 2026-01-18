Al penal de El Progreso envían a jovencita vinculada en la muerte de dirigente patronal

San Pedro Sula-La Jueza de Letras Penal del Turno Extraordinario, resolvió imponer la medida cautelar de la detención judicial por el término de ley a Gloria Judith Hernández Zelaya supuesta responsable de los delitos de asesinato y asociación para delinquir en perjuicio de Karla Patricia Vigil Murillo.

En la audiencia de declaración de imputado, la fiscal refrendó el requerimiento y pidió la medida cautelar limitativa de la libertad.

Mientras la defensa, rechazó la acción fiscal, solicitando mantener el estado de inocencia de su representada.

Ante las circunstancias del hecho, para asegurar la presencia en la siguiente etapa del proceso, la Jueza de Letras Penal del Turno Extraordinario determinó que la encausada cumpla el término de ley para inquirir en el Centro Penitenciario de El Progreso, municipio de El Progreso, departamento de Yoro.

La audiencia inicial, se programó para las 10:00 de la mañana del miércoles 21 de enero.

Relación de los hechos

Hecho: Eran las 03:15 de la tarde del lunes 12 de enero de 2026, la víctima se encontraba en su negocio «Glorieta de Karlita», ubicada en la colonia Arenales N°2 y atrás de las bodegas de Ferromax, al este de la ciudad.

En eso llegó la sospechosa al negocio, quedó viendo al interior y así verificó que se encontraba la víctima.

La joven salió y regresó acompañada de un sujeto. Ella quedó afuera y el agresor pidió un refresco y minutos después sacó un arma y disparó dos veces a la humanidad de Karla Patricia, fue auxiliada pero murió en el hospital «Mario Catarino Rivas». IR