Suben a 2 los fallecidos y a 42 los heridos en accidente entre camión y autobús en Ecuador

Quito – A dos ascendió el número de fallecidos y a 42 el de heridos tras el choque entre un autobús y un camión en la carretera Panamericana Norte, en la provincia andina de Pichincha, cuya capital es Quito, informó este sábado el cuerpo de Bomberos.

Datos preliminares daban cuenta de un fallecido y 34 personas que resultaron afectadas con diferentes sintomatologías.

El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 informó que a las 07:30 hora local (12:30 GMT) recibió la alerta sobre un siniestro de tránsito en el sector de Guayllabamba, que involucró a un camión que transportaba pintura y un autobús, que por el incidente terminó volcado.

El nuevo accidente de tránsito se suma a otros registrados esta semana, que dejaron cinco fallecidos y 46 heridos en total.

Este mes, la Coalición Movilidad Segura recordó datos del Ministerio de Salud Pública (MSP) que daban cuenta de que el 25 % de las atenciones registradas a enero de 2026 en la red pública de salud de Ecuador se generaron como producto de siniestros de tránsito.

«Lejos de ser un tema que parecería sólo de movilidad, los siniestros viales se han convertido en un problema crítico de salud pública que compromete la sostenibilidad del sistema sanitario nacional y genera un alto costo para el Estado», según Gladys Meléndez, vocera de la Coalición.

De acuerdo con un estudio del Banco Mundial, la atención de salud a víctimas de siniestros viales en Ecuador implica un costo aproximado de 280 millones de dólares anuales. EFE