Al menos tres muertos y 60 heridos en protestas por atentado en mezquita alauita en Siria

El Cairo – Al menos tres personas murieron este domingo y 60 resultaron heridas en la provincia costera de Latakia (Siria) por ataques atribuidos a «remanentes» del régimen depuesto de Bachar al Asad, durante las protestas por el atentado del viernes en una mezquita alauita en la ciudad de Homs, informaron fuentes oficiales.

«Tres personas murieron y otras 60 resultaron heridas cuando remanentes del antiguo régimen atacaron a las fuerzas de seguridad y a la población civil durante las protestas en Latakia hoy», indicó la agencia oficial de noticias siria SANA, citando a autoridades sanitarias.

Los informantes afirmaron que parte de las heridas que atendieron en los hospitales fueron «causadas por armas blancas, piedras y disparos, infligidos por remanentes del antiguo régimen contra personal de seguridad y civiles».

Anteriormente, el jefe de seguridad de Latakia, Abdulaziz al Ahmad, había señalado en un comunicado que durante las protestas convocadas por Ghazal Ghazal, el máximo líder religioso alauita -rama del chiísmo que profesa la familia Al Asad- «hombres armados dispararon al aire, mientras las fuerzas contenían la situación».

Las autoridades sirias intensificaron este domingo las medidas de seguridad en la ciudades de la costa siria, de mayoría alauita, por la creciente tensión y llamamientos a protestar tras la muerte de ocho personas en el atentado con bomba del viernes pasado en la mezquita Imam Ali bin Abi Talib, en Homs.

La explosión tuvo lugar durante la oración del mediodía del viernes, la principal de la semana, y, según los primeros datos de la investigación, la bomba estaba colocada en el interior del templo.

El atentado fue reivindicado en Telegram el mismo viernes por el poco conocido grupo islamista Saraya Ansar al Suna, opuesto a las minorías religiosas de Siria y con ideas vinculadas al grupo yihadista Estado Islámico. JS