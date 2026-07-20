Al menos tres muertos en Argentina durante la final del Mundial e incidentes posteriores

Buenos Aires – Tres personas murieron este domingo durante la final del Mundial 2026 y en distintos incidentes registrados durante las concentraciones de apoyo a la selección argentina en todo el país tras la derrota por 1-0 ante España.

Decenas de miles de argentinos salieron a las calles de distintos puntos de Argentina para agradecer a su selección su desempeño en el Mundial 2026 y su entrega durante la final disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

En la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, una mujer de 45 años murió tras caer de la caja de una camioneta en movimiento mientras participaba de una caravana de festejos.

La mujer, identificada como Érica Silvana M. y de 45 años, cayó al asfalto y sufrió un fuerte traumatismo en la cabeza que le provocó la muerte en el acto.

En la ciudad de Neuquén, un hombre falleció y otras tres personas resultaron gravemente heridas tras la explosión de una bomba de estruendo durante las concentraciones posteriores al encuentro.

Según informó la policía local, el artefacto pirotécnico explotó de manera imprevista cerca de un grupo de personas. Los heridos fueron trasladados a un hospital de la zona y se inició una investigación para determinar las causas de la explosión.

En la ciudad de Buenos Aires un hombre de 67 años murió tras sufrir un paro cardiorrespiratorio mientras veía por televisión el partido entre Argentina y España.

Los servicios de emergencia asistieron a otras personas por distintos cuadros médicos y accidentes. Un hombre de 88 años sufrió un episodio cardiorrespiratorio en el barrio de Caballito, en la capital argentina, y fue trasladado a un hospital de la zona tras ser reanimado, mientras que otro, de 72 años, fue derivado a otro hospital por dificultades respiratorias.

Cerca de una veintena de personas resultaron heridas, según informaron las autoridades, durante las celebraciones por el segundo puesto.

Entre los heridos figura un hombre de 47 años que cayó desde una altura aproximada de cuatro metros en las inmediaciones de la avenida 9 de Julio y sufrió una luxofractura en un pie.

El personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) informó de que, además, fueron atendidas personas con lesiones leves por empujones y aplastamientos en los sectores donde se instalaron pantallas gigantes para seguir la final, así como dos jóvenes con intoxicación alcohólica.

Al menos 12 personas fueron detenidas este domingo por las fuerzas de seguridad durante incidentes en el desalojo de aficionados argentinos que se habían concentrado en las inmediaciones del Obelisco de la ciudad de Buenos Aires para expresar su apoyo a la selección argentina tras la derrota con España.

El intento de la Policía por dispersar a los concentrados desató enfrentamientos con grupos de aficionados, que lanzaban botellas y otros objetos mientras las fuerzas de seguridad disparaban balas de goma y gases lacrimógenos. EFE (AD)