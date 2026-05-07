Al menos siete personas heridas tras volcamiento de “rapidito” en la cuesta de La Virgen, Comayagua

Tegucigalpa- Al menos siete personas resultaron heridas luego del volcamiento de una unidad de transporte rapidito en el sector de la cuesta de La Virgen, en Comayagua, zona central del país.

Las personas heridas fueron trasladadas al hospital Santa Teresa de Comayagua por paramédicos de la Cruz Roja.

Mientras que otros equipos de emergencia auxilian a los lesionados con menor gravedad en la zona.

Datos preliminares indican que la unidad de transporte presentaba desperfectos mecánicos por lo que el conductor perdió el control del mismo lo que provocó que volcará.

Los accidentes viales constituyen la segunda causa de muertes violentas en Honduras, según datos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).

En lo que va del año, más de 600 personas han perdido la vida en accidentes viales a nivel nacional. IR