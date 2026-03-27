Al menos siete personas heridas en accidente vial en Santa Bárbara

Tegucigalpa – Al menos siete personas resultaron heridas luego que un microbús sufrió un aparatoso accidente de tránsito en la carretera que conduce de Santa Bárbara a Pito Solo, noroccidente de Honduras.

Según reportes, la unidad habría presentado desperfectos mecánicos; sin embargo, se está a la espera de reportes oficiales. El autobús volcó tras salir de la calzada.

Las personas heridas fueron trasladadas a un centro asistencial de la zona.

Los accidentes viales constituyen la segunda causa de muertes violentas en este país centroamericano.

En el presente año se registran más de 300 personas fallecidas en accidentes viales a nivel nacional, según datos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT). IR