Al menos siete muertos deja el accidente del autobús de un equipo de baloncesto en Brasil

São Paulo– Al menos siete jugadores de un equipo de baloncesto murieron y treinta personas más resultaron heridas en el accidente del autobús que los transportaba esta madrugada por una carretera del interior del estado brasileño de Ceará, según informó el medio ‘G1’.

El hecho se registró en el municipio de Tauá, en el noreste de Brasil, cuando la delegación compuesta por unas cuarenta personas volvía de participar en un torneo de baloncesto que reúne a equipos locales y regionales de múltiples categorías a unos 350 kilómetros del lugar del volcamiento.

Las víctimas mortales eran alumnos y exalumnos de dos escuelas locales y del Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología (IFCE) de la ciudad de Juazeiro do Norte, de donde es originario el equipo.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del estado, el vehículo volcó sobre la vía y se desconocen las causas del accidente, que es investigado por la Policía Civil.

Tras el siniestro, los equipos de emergencia trasladaron a los heridos a distintos centros asistenciales de salud en la región.

Entre los lesionados se encontraba el conductor del autobús, que inicialmente se fugó del hospital al que había sido ingresado, pero luego se entregó en la Comisaría de la Policía Civil del municipio, según detallaron las autoridades.

Consultada por EFE, la Secretaría afirmó que espera los trabajos de identificación para dar un reporte definitivo de las víctimas mortales.

Según fuerzas de seguridad presentes en el lugar, citadas por ‘G1’, los pasajeros no llevaban cinturón de seguridad y, cuando el vehículo volcó, fueron expulsadas y atropelladas por el propio autobús. EFE (AD)