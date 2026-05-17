Al menos siete ingresos de cadáveres reporta la morgue capitalina este domingo

Tegucigalpa – La morgue capitalina informó el ingreso de al menos siete cuerpos durante las últimas horas.

Uno de los ingresos corresponde a Jaime Santos Gutiérrez, que fue levantado en la colonia Lomas del Norte, pero ya fue autopsiado y entregado a sus familiares.

Otro de los ingresos es Orlando Sánchez, que llegó procedente de Comayagua.

Mientras, Wilmer Berrios Martínez (29) fue ingresado desde la morgue del Hospital Escuela, luego de sufrir un accidente de tránsito.

Desde Marcala, La Paz, también ingresó el cuerpo de una recién nacida hija de Sandra Oquelí.

También se hizo el levantamiento cadavérico de un desconocido en la colonia Australia de la capital hondureña.

Santos Armando Oyuela (40) es otro de los autopsiados en las últimas horas, mientras una mujer identificada como Iris Gisela García (60) fue levantada en Talanga, Francisco Morazán. JS