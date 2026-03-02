Al menos siete incendios forestales fueron sofocados durante el fin de semana

Tegucigalpa- Las Fuerzas Armadas durante este fin de semana participaron en el combate y control de siete incendios forestales que se registraron en diferentes ciudades del país.

Las zonas afectadas fueron: San Antonio, Danlí, El Paraíso, Los Arroyos, Copán, El Ocotillo, FM, Opatoro, La Paz, Catacamas, Olancho y aldea Triguilotada, Amapala, Valle.

Los incendios fueron controlados gracias a la labor realizada por las FFAA en coordinación con el Cuerpo de Bomberos, el Instituto de Conservación Forestal (ICF) y pobladores de las zonas afectadas.

El combate se registró a través de personal del Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente, los tres batallones de protección ambiental y miembros del Ejército, Fuerza Aérea y Fuerza Naval.

En lo que va del año, las FFAA han participado en el combate y control de 75 incendios forestales que han afectado más de 290 hectáreas de bosque. IR