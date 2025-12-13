Al menos siete cadáveres ingresan a la morgue capitalina

Tegucigalpa – Este sábado se reportó el ingreso de siete cadáveres a las instalaciones de Medicina Forense en la capital hondureña.

Uno de los cuerpos es de Jimmy Josué Fúnez (30), otro es José Donaldo Barrientos (24), el último ingresado desde la morgue del Hospital Escuela y se conoció que perdió la vida en un accidente.

Jonny Ariel Merlo (33), Carlos Geovanny Martínez (38), de quienes no se informó los detalles sobre las causas de sus fallecimientos.

Una mujer, de nombre Katerin Fabiola Ávila (33), que perdió la vida en un accidente de tránsito en el Anillo Periférico es otro de los decesos reportados en la morgue capitalina.

En tanto, dos cuerpos permanecen como desconocidos, informó una fuente judicial. JS