Al menos seis personas resultaron heridas tras aparatoso accidente en Cofradía, Cortés

San Pedro Sula– Al menos seis personas, entre ellos el conductor de bus resultaron heridas en un aparatoso accidente de tránsito que ha sucedido en Cofradía, Cortés.

Las personas heridas fueron trasladadas a un centro asistencial de la zona.

Datos preliminares indican que un autobús rapidito que cubre la ruta Villanueva- San Pedro Sula habría tenido problemas mecánicos lo que provocó que se saliera de la calzada y volcó.

Agentes policiales se apersonaron a la zona para apoyar a los heridos y realizar un informe para determinar qué provocó el accidente.

Los accidentes viales constituyen la segunda causa de muertes violentas en Honduras, según datos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT). IR