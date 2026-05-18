Al menos seis personas heridas al volcarse un autobús en Ecuador

Guayaquil (Ecuador) – Al menos seis personas resultaron heridas este lunes en Ecuador luego de que el autobús en el que viajaban se volcó en una vía del municipio andino de Alausí, en la provincia de Chimborazo, informó el servicio de emergencias ECU 911.

El vehículo de pasajeros, que cubría la ruta Baños – Cuenca, entre las provincias de Tungurahua y Azuay, habría perdido el control mientras circulaba por la carretera, lo que provocó su volcamiento, de acuerdo a información preliminar proporcionada por los organismos de socorro.

El ECU 911 recibió una llamada de alerta y coordinó la movilización hasta el sitio de agentes de la Policía, de bomberos y de ambulancias del Ministerio de Salud.

«Hasta el momento, seis personas heridas recibieron atención prehospitalaria en el sitio y fueron trasladadas a casas de salud para una valoración médica más detallada», detalló la institución en un comunicado.

En 2025 se registraron 20.346 siniestros de tránsito en Ecuador, que dejaron 17.932 lesionados y 2.354 fallecidos, según cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Inec).

Del total de siniestros, 3.328 involucraron a vehículos pesados, como autobuses y camiones.

A excepción de 2020, cuando la pandemia redujo la siniestralidad, entre 2019 y 2023 en Ecuador se registraron más de 20.000 siniestros de tránsito anuales, con los que alcanzó la tasa de mortalidad vial más alta de Suramérica, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). EFE