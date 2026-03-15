Tegucigalpa – Al menos ocho personas han perdido la vida de forma violenta este domingo en diferentes sectores del país.

En la capital hondureña, dos hombres fueron asesinados por sicarios en la colonia Nueva Suyapa.

Hasta el momento se desconoce quién o quiénes cometieron el doble crimen y la identidad de las víctimas.

Asimismo, de forma violenta le quitaron la vida a dos hombres en el municipio de Morazán, Yoro.

Según reportes preliminares, uno de los occisos fue identificado como Marlon Rodríguez.

Igualmente, en La Ceiba otros dos hombres fueron asesinados en diferentes sectores de la ciudad.

Mientras que en El Paraíso un jovencito de 25 años que recién habían deportado de Estados Unidos fue asesinado por sujetos desconocidos.

El joven fue identificado como Javier Pérez Castellanos.

Asimismo, se reportó el hallazgo del cuerpo sin vida de una persona en el barrio Buenos Aires de Puerto Cortés.

En cada uno de los hechos violentos se han apersonado miembros de la Policía Nacional para acordonar la escena del crimen e iniciar con las investigaciones. IR