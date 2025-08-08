Al menos ocho heridos en aparatoso accidente en Maraita, FM

Tegucigalpa– Al menos ocho personas resultaron heridas en un aparatoso accidente registrado en Maraita, Francisco Morazán.

Las personas heridas fueron trasladadas en ambulancias a la sala de Emergencia del Hospital Escuela.

Las personas se transportaban en un vehículo paila, donde el conductor de auto perdió el control del mismo al presentar desperfectos mecánicos lo que provocó que se saliera de la calzada e impactará contra un árbol.

La mayoría de las personas que se transportaban en la paila del vehículo, por lo que resultaron con heridas considerables y trasladados a un centro asistencial.

Los accidentes viales constituyen la segunda causa de muertes violentas en este país centroamericano, según datos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).

En el presente año, más de mil personas han perdido la vida en accidentes viales a nivel nacional. IR