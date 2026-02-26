Un muerto y 12 heridos deja accidente vial en Santa Bárbara

Tegucigalpa– Una persona muerta y 12 personas más resultaron heridas tras la colisión entre un camión de caña y un bus rapidito en Quimistan, Santa Bárbara, occidente de Honduras.

La victima fue identificada como Elvis Omar Cruz quien llegó sin signos vitales a un centro hospitalario en San Pedro Sula.

Entre los heridos hay dos de gravedad, informaron miembros del Cuerpo de Bomberos.

Todas las personas heridas están siendo trasladadas a un centro asistencial de la zona, mientras que los dos heridos de gravedad al hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula.

Hasta el momento se desconoce qué provocó el accidente vial, agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte se apersonaron a la zona para iniciar con la investigación.

Mientras que en la zona, los agentes pidieron calma a los conductores ya que el accidente ha provocado un tráfico vehicular.

Los accidentes viales constituyen la segunda causa de muertes violentas en este país centroamericano, según datos de la DNVT.

Solo en el presente año más de 230 personas han perdido la vida en accidentes viales a nivel nacional. IR