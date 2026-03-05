Al menos nuevo personas murieron por un brote de meningitis en la R. Democrática del Congo

Nairobi – Al menos nueve personas han muerto tras un brote de meningitis bacteriana surgido en febrero pasado en el oeste de la República Democrática del Congo (RDC), alertó este jueves la Agencia de Salud de la Unión Africana (UA).

“Se han registrado 24 casos sospechosos, de los cuales tres han sido confirmados, con nueve muertes, lo que supone una tasa de letalidad del 38 %, considerada muy elevada”, detalló el gerente adjunto de incidencias de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (CDC), Yap Boum, en su rueda de prensa virtual semanal.

El brote se originó en un dormitorio escolar y se propagó a seis aldeas que están dentro de la zona sanitaria de Mangembo en la provincia del Kongo Central, donde la mayoría de los afectados son estudiantes entre 13 y 24 años.

“El agente causante identificado es ‘Neisseria meningitidis’ del serogrupo W135, un tipo que no está cubierto por la vacuna utilizada actualmente en los programas rutinarios, que protege principalmente contra el serogrupo A”, informó Boum.

En 2022, un brote anterior causó 20 fallecidos y 75 contagiados por una bacteria del serogrupo C, que no estaba cubierta por la vacuna utilizada en ese momento.

Las autoridades sanitarias han puesto en marcha equipos de gestión de incidentes en la provincia afectada, además de reforzar los planes de preparación y respuesta, la atención de casos y las campañas de comunicación de riesgos y participación comunitaria.

Esta enfermedad inflamatoria de las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal es causada por bacterias como Neisseria meningitidis, que se transmite principalmente por contacto cercano con secreciones respiratorias o de garganta de personas infectadas.

Aunque se trata de una enfermedad prevenible mediante vacunación y tratable con antibióticos si se detecta a tiempo, la meningitis puede progresar rápidamente y resultar mortal, especialmente en niños y adolescentes, si no se recibe atención médica inmediata. JS