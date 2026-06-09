Al menos nueve muertos y 29 heridos en ataques israelíes contra Tiro, en el sur del Líbano

Beirut- Al menos nueve personas murieron y otras 29 resultaron heridas en un ataque israelí contra un barrio residencial en la ciudad histórica de Tiro, ubicada en el sur del Líbano, donde el Ejército de Israel emitió esta mañana una orden de evacuación para distintas áreas, entre ellas la zona cristiana.

La Agencia Nacional de Noticias (NNA) informó de que el número de muertos ascendió a nueve y el de heridos a 29 por los ataques aéreos israelíes contra el barrio de Al Masaken al Shaabiya, zona residencial densamente poblada ubicada en la periferia de Tiro.

Los ataques aéreos también causaron daños a los comercios, añadió la agencia estatal sin especificar detalles.

Horas antes el Ejército de Israel había emitido una orden de evacuación para distintas áreas de la ciudad de Tiro, incluido el barrio cristiano de la urbe costera y alertó de que lo atacaría «próximamente», aunque no ha ocurrido por el momento.

«Ya advertimos de que terroristas de Hizbulá operan en el barrio cristiano de la ciudad. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) tienen previsto actuar contra la actividad terrorista de Hizbulá en dicho barrio próximamente», aseguró el portavoz en árabe de las fuerzas armadas israelíes Avichai Adraee en un comunicado.

La semana pasada, Israel acusó al grupo chií libanés de refugiarse en el barrio cristiano, pero es la primera vez que lanza una orden de evacuación forzosa contra el mismo.

Mientras, han continuado los bombardeos también en los distritos meridionales de Nabatieh y Sidón, causando muertos y heridos, según recogió la agencia estatal.

Por su parte, Hizbulá también reivindicó este martes la autoría de varias acciones con drones o proyectiles contra las tropas israelíes que invaden el sur del Líbano.

La violencia continúa pese al alto el fuego en vigor desde finales de abril y a la desescalada después de que Irán anunciara el cese de los ataques de los pasados domingo y lunes contra Israel, en respuesta al bombardeo previo en los suburbios meridionales de Beirut. EFE (AD)